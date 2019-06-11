GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ’DAN MERT GÜNOK TRANSFERİNE VETO
Spor Toto Süper Ligde geçen sezon ligin en az gol yiyen ekibi olan Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok'un Fenerbahçe'ye gidişine Başkan Göksel Gümüşdağ'dan izin çıkmadı.
Milli maçlardan sonra Fenerbahçe'ye resmi imza atması beklenen Emre Belözoğlu'nun sarı lacivertli kulüp için aracı olduğu ve Başakşehir Başkanı Gümüşdağ ile telefon görüşmesi yaparak Mert Günok'un transferi için görüştüğü ancak Gümüşdağ'ın kesinlikle bu transfere izin vermediği öğrenildi. Takımın yeni teknik direktörü Okan Buruk da hem Başakşehir, hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkat çeken Mert Günok'un yeni sezonda da takımın kalesinde görev almasını istiyor.
Kaynak: haberinburada....
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