GOL KRALI DİAGNE’YE SÜRPRİZ TALİP
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarına izin alıp katılmayan ve sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla tepki çeken Diagne'ye Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in teklifte bulunduğu öğrenildi.
Galatasaray'da ?Mbaye Diagne için ilginç gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamalarına katılmadığı için istenmeyen adam ilan edilen Senegalli futbolcu için Suudi Arabistan kulüplerinden Al Hilal resmi teklifte bulundu. Geçen sezon Gomis'i transfer eden Al Hilal Diagne için 8 milyon euro önerdi....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İmamoğlu, ’Pkk Ve Fetö’Ye Gelin Birlikte Yönetelim’ Çağrısı Yaptığı İddialarına Videoyla Yanıt Verdi
- 12 Yıldır Kızakta Bekleyen Gemi Denize İndirildi
- Suriyeliler, Şehrin Göbeğinde Satırlarla Birbirine Girdi! Dehşet Anları Kamerada
- İşlediği Koyun Yünlerini 40 Ülkeye Satıp Ülkeye Yıllık 10 Milyon Dolar Döviz Girdisi Sağlıyor
- Yaralıya Müdahale Etmeye Çalışan Sağlık Personelleri, İki Kişi Tarafından Sopayla Dövüldü
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya’Da Uydu Taşıyan Rokete Yıldırım Çarptı
- Markette Kasa Sırası Bekleyen Saldırgan, Yanındaki Çocuğun Boynunu Kırmaya Çalıştı
- Peru’Da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- Almanya’Da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı
- Abd’De Bir Tarih Öğretmeninin Kız Öğrencisiyi Taciz Ettiği Anlar, Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar