Galatasaray'da ?Mbaye Diagne için ilginç gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamalarına katılmadığı için istenmeyen adam ilan edilen Senegalli futbolcu için Suudi Arabistan kulüplerinden Al Hilal resmi teklifte bulundu. Geçen sezon Gomis'i transfer eden Al Hilal Diagne için 8 milyon euro önerdi....



































