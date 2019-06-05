GÖLCÜK TABİAT PARKI’NA DAĞ KÖŞKÜ VE BUNGALOV PROJESİ İPTAL
Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda hayata geçirilmesi planlanan 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi, Bolu İdare Mahkemesi'nce oy birliğiyle iptal edildi.
Bolu'nundoğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda hayata geçirilmesi planlanan 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi, Bolu İdare Mahkemesi'nce oy birliğiyle iptal edildi. Geçen yılın Aralık ayında, mahkemece proje ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bayramda Mezarlık Ziyaretine Giden Yaşlı Kadın Atık Su Kanalına Düştü
- 7 Yaşındaki Kızı Üvey Anne Şiddetinden Arkadaşları Kurtardı!
- Mahalle Sakinleri Hırsızlık Yaparken Yakalanan Zanlıya Meydan Dayağı Attı
- 12 Saattir Aralıksız Yağan Dolu Kentte Panik Yarattı! Vatandaşlar Araçlarını Halıyla Korudu
- Çakmak Gazı Çeken İki Gencin Yaktıkları Sigara Sonucu Patlama Meydana Geldi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Sahaya Mayolu Şekilde Giren Kinsey Wolanski, Giydiği Mayo Sayesinde Sevgilisine 4 Milyon Dolar Kazandırdı
- Galatasaray, Erzurumsporlu Eduok’U İstiyor İddiası!
- Merih Demiral, 15 Milyon Euro Karşılığında Juventus’A Transfer Oldu!
- Abdullah Avcı, Kerim Alıcı’Yı Beşiktaş’A Transfer Etmek İstiyor
- Beşiktaş, Umut Meraş İçin Bursaspor’A 1,5 Milyon Euro Önerdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar