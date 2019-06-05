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Gölcük Tabiat Parkı’Na Dağ Köşkü Ve Bungalov Projesi İptal
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Gölcük Tabiat Parkı’na dağ köşkü ve bungalov projesi iptal

GÖLCÜK TABİAT PARKI’NA DAĞ KÖŞKÜ VE BUNGALOV PROJESİ İPTAL

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda hayata geçirilmesi planlanan 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi, Bolu İdare Mahkemesi'nce oy birliğiyle iptal edildi.

Tarih : 05 Haziran 2019, 15:10
Puan Ver : Gölcük Tabiat Parkı’Na Dağ Köşkü Ve Bungalov Projesi İptal(10/10)6

Bolu'nundoğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda hayata geçirilmesi planlanan 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi, Bolu İdare Mahkemesi'nce oy birliğiyle iptal edildi. Geçen yılın Aralık ayında, mahkemece proje ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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