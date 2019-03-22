NBA'de Golden State Warriors, sahasında karşılaştığı Indiana Pacers'ı 112-89'lik skorla yendi ve 49. galibiyetini elde etti.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors, Oracle Arena'da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 112-89 mağlup etti ve ligdeki 49. galibiyetini aldı....



































