GOLDEN STATE, TORONTO RAPTORS’I YENEREK SERİDE DURUMU 3-2’YE GETİRDİ
NBA finalinde Toronto Raptors'ı 106-105 yenen Golden State Warriors, seride ikinci galibiyetini alarak durumu 3-2'ye getirdi. Golden State'in yıldızlarından Kevin Durant'ın aşil tendonundan sakatlanarak oyundan çıkması galibiyetin önüne geçti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors, deplasmanda Toronto Raptors'ı 106-105 yenerek seride durumu 3-2 yaptı.
Kaynak: haberinburada. ....
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