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Goldman Sachs: Fed bu yıl faiz indirmeyecek

GOLDMAN SACHS: FED BU YIL FAİZ İNDİRMEYECEK

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius, ABD Merkez Bankasının bu yıl faiz indirimine gitmesini beklemediğini söyledi.

Tarih : 11 Haziran 2019, 10:40
Puan Ver : Goldman Sachs: Fed Bu Yıl Faiz İndirmeyecek(5/10)1

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faizleri değişiklik yapmamasının bir indirime gitmesinden daha olası göründüğünü vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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