GOOGLE FİNLANDİYA’DA Kİ VERİ MERKEZİNE 600 MİLYON EURO YATIRIM YAPTI
Google'ın üst şirketi Alphabet, Finlandiya'nın Hamina kentindeki veri merkezine ek 600 milyon euro yatırım yapacağını açıkladı.
Google'ın üst şirketi Alphabet, Finlandiya'nın Hamina kentindeki veri merkezine ek 600 milyon euro yatırım yapacağını duyurdu. Buna göre Hamina'ya toplam yatırım 1. 4 milyar Euroya ulaşacağı belirtildi....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Temassız Mobil Ödeme Klasik Cüzdanların Yerini Almaya Başladı
- Orman Bölge Müdürlüğü’Nün Çatısına 48 Girişi Olan Güvercin Evi Yerleştirildi
- Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin Tl Gelir Elde Edebiliyor
- Chp’Den Ysk’Ya Mühür Başvurusu: Siyah Yerine Kırmızı Mürekkep Olsun
- Rüyasında Define Gören Vatandaş, Bahçesini Kazdırdı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya’Da Uydu Taşıyan Rokete Yıldırım Çarptı
- Markette Kasa Sırası Bekleyen Saldırgan, Yanındaki Çocuğun Boynunu Kırmaya Çalıştı
- Peru’Da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- Almanya’Da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı
- Abd’De Bir Tarih Öğretmeninin Kız Öğrencisiyi Taciz Ettiği Anlar, Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar