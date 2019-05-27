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Google İki Sahte Kripto Para Cüzdanını Play Store’Dan Kaldırdı
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Google İki Sahte Kripto Para Cüzdanını Play Store’dan Kaldırdı

GOOGLE İKİ SAHTE KRİPTO PARA CÜZDANINI PLAY STORE’DAN KALDIRDI

Google, iki sahte kripto para cüzdanı uygulamasını Google Play Store'dan kaldırdığını duyurdu.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 17:30
Puan Ver : Google İki Sahte Kripto Para Cüzdanını Play Store’Dan Kaldırdı(10/10)6

Google, iki sahte kripto para cüzdanı uygulamasını Google Play Store'dan kaldırdı. Siber güvenlik şirketi ESET'in raporuna göre Coin Wallet ve Trezor Mobile Wallet adlı iki sahte kripto para cüzdanının Play Store'da kullanımda olduğu anlaşıldı. Raporun ardından Google iki uygulamayı kaldırdığını duyurdu....

















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