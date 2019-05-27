GOOGLE İKİ SAHTE KRİPTO PARA CÜZDANINI PLAY STORE’DAN KALDIRDI
Google, iki sahte kripto para cüzdanı uygulamasını Google Play Store'dan kaldırdığını duyurdu.
Google, iki sahte kripto para cüzdanı uygulamasını Google Play Store'dan kaldırdı. Siber güvenlik şirketi ESET'in raporuna göre Coin Wallet ve Trezor Mobile Wallet adlı iki sahte kripto para cüzdanının Play Store'da kullanımda olduğu anlaşıldı. Raporun ardından Google iki uygulamayı kaldırdığını duyurdu....
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