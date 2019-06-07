GOOGLE’IN YENİ BİLGİSAYAR OYUNU PLATFORMU STADİA KASIM AYINDA HİZMETE GİRECEK
Google, Mart ayında tanıtımını yaptığı yeni bilgisayar oyunu platformu Stadia'nın Kasım ayından itibaren 14 ülkede hizmete gireceğini duyurdu. Başlangıç paketi 129 dolar olarak belirlenen oyun platformunda en 30 oyun yer alacak.
Google, Mart ayında tanıtımını yaptığı yeni bilgisayar oyunu platformu Stadia'nın Kasım ayından itibaren hizmete gireceğini duyurdu. Sloganı, “Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna“ olan Stadia'nın oyunlarını oynamak için aylık abonelik şartı olmayacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump’Tan Ortalığı Karıştıran Bir Çıkış Daha: Londra’Da Hastaneler Kan Gölüne Döndü
- Hindistan’Da Leoparın Saldırısına Uğrayan 9 Aylık Bebek Feci Şekilde Hayatını Kaybetti
- Hastanede Büyük Skandal! Doktor Sedyeye Çıkıp Hastayı Dövdü
- Abd’Den Küba’Ya Seyahat Kısıtlaması! Uçak Ve Gemiler Gidemeyecek
- Hindistan’Da Termometreler 50’Yi Gösterdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar