Galatasaray'ın eski futbolcularından Goran Pandev, ülkesi Makedonya'da yayım yapan Sport Media adlı internet sitesine verdiği röportajda Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu. Halen Serie A ekiplerinden Genoa'da top koşturan Makedon oyuncu, vatandaşı için İtalyan devi Inter'den kendisine telefon geldiğini belirtti.

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