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Görüntü Bugün Türkiye’De Çekildi! Sıcaktan Asfalt Eridi
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GÖRÜNTÜ BUGÜN TÜRKİYE’DE ÇEKİLDİ! SICAKTAN ASFALT ERİDİ


Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sıcaktan asfalt eridi
Tarih : 30 Mayıs 2019, 20:10
Puan Ver : Görüntü Bugün Türkiye’De Çekildi! Sıcaktan Asfalt Eridi(6/10)2

Hava sıcaklığının 36 dereceye çıktığı Denizli'de asfalt eridi. Çok sayıda araç hararet yaparak yolda kalırken, otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabıları eriyen asfalta yapıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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