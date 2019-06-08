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Got Talent yarışmacısı Alla Klyshta’nın cesedi nehirde bulundu

GOT TALENT YARIŞMACISI ALLA KLYSHTA’NIN CESEDİ NEHİRDE BULUNDU

Romanya'da yayınlanan Got Talent yetenek yarışma programında yaptığı danslar ile ünlenen 33 yaşındaki dansçı Alla Klyshta, Almanyada bir nehirde cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak dansçının eski sevgilisi göz altına alındı.

Tarih : 08 Haziran 2019, 00:10
Puan Ver : Got Talent Yarışmacısı Alla Klyshta’Nın Cesedi Nehirde Bulundu(5/10)1

Romanya'da yayınlanan Got Talent yetenek yarışma programıyla tanınan 33 yaşındaki dansçı Alla Klyshta'dan bir süredir haber alınamıyordu. Rhine Nehri üzerinde bir cesedin su üstünde yüzdüğünü gören iki vatandaş olayı polise haber verdi.

CESEDİN DANSÇIYA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis, cesedin nisan ayından beri kendisinden haber alınamayan Alla Klyshta ait olduğunu tespit edince 30 yaşındaki eski erkek arkadaşını Frankurt'ta göz altına aldı....

















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