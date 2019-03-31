AK Parti'li belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP'nin Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra döndüğü Siverek'te taraftarları tarafından karşılanan Bucak, yaşanan olayla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Darp edilen Nusret Kaya da hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi....



































