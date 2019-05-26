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Göztepe, Ankaragücü’nü 2-1 Yenerek Süper Ligde Kaldı

GÖZTEPE, ANKARAGÜCÜ’NÜ 2-1 YENEREK SÜPER LİGDE KALDI

Süper Ligin 34. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ligde kaldı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Alpaslan Öztürk ve Deniz Kadah kaydetti.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 22:50
Puan Ver : Göztepe, Ankaragücü’Nü 2-1 Yenerek Süper Ligde Kaldı(7/10)3

Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında Göztepe, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadeleyi Göztepe 2-1 kazandı....

















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