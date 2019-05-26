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Göztepe Ligde Kalınca Gözyaşları Sel Oldu

GÖZTEPE LİGDE KALINCA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ankaragücü'nü 2-1 devirerek ligde kalan Göztepe'de taraftarlar, futbolcular ve teknik ekip bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına boğuldu.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 22:30
Puan Ver : Göztepe Ligde Kalınca Gözyaşları Sel Oldu(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında evinde Ankaragücü'nü Alpaslan ve Deniz'in golleriyle 2-1 mağlup edip kümede kalışını ilan eden Göztepe'de büyük coşku yaşandı. Cüneyt Çakır'ın son düdüğü çalmasıyla birlikte futbolcular ve teknik ekip sevinç göz yaşlarına boğuldu. Sahanın ortasına dev Göztepe bayrağı dikildi....

















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