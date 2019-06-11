GÖZTEPE, MANUEL FERNANDES TRANSFERİNDE MUTLU SONA YAKIN
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Portekizli yıldız oyuncu Manuel Fernandes ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Göztepe, Türkiye'ye dönmek ve tekrar Süper Lig'de forma giymek isteyen Manuel Fernandes ve menajeri ile yapılan görüşmeler sonucunda büyük ölçüde anlaşma sağladı. Göztepe kaptanı Beto'nun vatandaşı Fernandes'in transferinde etkin rol oynadığı öğrenilirken, Göztepe yönetiminin bu transferi bitirmek için tüm fedakarlığı yapacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada....
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