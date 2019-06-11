Göztepe, Türkiye'ye dönmek ve tekrar Süper Lig'de forma giymek isteyen Manuel Fernandes ve menajeri ile yapılan görüşmeler sonucunda büyük ölçüde anlaşma sağladı. Göztepe kaptanı Beto'nun vatandaşı Fernandes'in transferinde etkin rol oynadığı öğrenilirken, Göztepe yönetiminin bu transferi bitirmek için tüm fedakarlığı yapacağı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada....