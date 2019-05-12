Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan Göztepe'den VAR çıkışı geldi. Kulüpten yapılan açıklamada konuk takımın ikinci golde VAR çizgisinin yanlış çizildiği iddia edilirken, “VAR odasında bu çizgiyi kim çizdi“ sorusu yöneltildi.

Evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak ligde kalma yolunda çok kritik 2 puan kaybeden Göztepe'de VAR'a tepki var. Kulüpten yapılan açıklamada konuk takımın attığı ikinci golde VAR çizgisinin yanlış çizildiği iddia edilirken, zehir zemberek bir açıklama yayınlandı. Yapılan araştırmalarda ekranlara verilen VAR görüntüsü ile farklılıklar olduğunun altı çizilirken, şu açıklamalara yer verildi:

Kaynak: haberinburada....