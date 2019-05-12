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Göztepe’den Tepki: VAR Çizgisini Kim Çiziyor?

GÖZTEPE’DEN TEPKİ: VAR ÇİZGİSİNİ KİM ÇİZİYOR?

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan Göztepe'den VAR çıkışı geldi. Kulüpten yapılan açıklamada konuk takımın ikinci golde VAR çizgisinin yanlış çizildiği iddia edilirken, “VAR odasında bu çizgiyi kim çizdi“ sorusu yöneltildi.

Tarih : 12 Mayıs 2019, 18:40
Puan Ver : Göztepe’Den Tepki: Var Çizgisini Kim Çiziyor?(6/10)2

Evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak ligde kalma yolunda çok kritik 2 puan kaybeden Göztepe'de VAR'a tepki var. Kulüpten yapılan açıklamada konuk takımın attığı ikinci golde VAR çizgisinin yanlış çizildiği iddia edilirken, zehir zemberek bir açıklama yayınlandı. Yapılan araştırmalarda ekranlara verilen VAR görüntüsü ile farklılıklar olduğunun altı çizilirken, şu açıklamalara yer verildi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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