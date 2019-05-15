Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarının farklı gün ve saatte oynanmasına Göztepe'den çok sert tepki geldi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu bizim gözümüzde yok hükmündedir“ denildi.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan ve küme düşme yolunda kritik bir öneme sahip olan Bursaspor-Göztepe maçından önce sarı-kırmızılılardan 'saat' çıkışı geldi. İzmir ekibi yaptığı açıklamada, son 2 hafta maçlarının aynı saatte başlaması için başvuruda bulunduklarını belirterek, “Kulübümüz 32. ve 33....



































