Spor Toto Süper Ligde Pazar günü en önemli rakibi Bursaspor ile kümede kalma yolunda deplasmanda kader maçına çıkacak Göztepe'yi yüzlerce taraftarı coşkuyla Bursa'ya uğurladı.

Göztepeli taraftarlar, takımlarını Bursa'ya coşkuyla uğurladı. Adnan Menderes Havalimanı'nda toplanan sarı-kırmızılı futbolsever takım otobüsünün önünü keserek meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı. Giden yolcu kapasında da kalabalık bir grup taraftar pankart, flama ve bayraklarla futbolculara destek oldu....



































