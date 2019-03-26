Antalya'da, Kazakistan uyruklu kız arkadaşı Nailia Nutfullina'yı döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Altay Aksoy (33), cesedin mezardan çıkarılarak yeniden otopsi yapılmasını istedi. Sanık ayrıca otel koridorlarındaki kamera kayıtlarının incelenmesini ve duruşmalara yayın yasağı getirilmesini talep etti. Mahkeme, tüm talepleri reddetti....



































