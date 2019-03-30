Gürcistan'ın Tiflis şehrinde bir çoban, ülkeyi ziyaret eden Amerikalı baba ve 4 yaşındaki oğlunu öldürdü. Çoban, öldürdüğü adamın karısının cinayete şahit olduğunu görünce önce kadına tecavüz etti daha sonra öldürdü.

Kaynak: haberinburada....