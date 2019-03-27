Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da gül yağının fiyatı altınla yarışıyor. Gramı 50-70 TL arasında değişen ürünün litresi ise 50-70 bin TL arasında satılıyor.

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 64'lik kısmını tek başına karşılayan Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da, gül yağının satış fiyatı neredeyse altınla yarışıyor. Nadir olması ve değeri sebebiyle, çoğu zaman gramla satılan gül yağının 1 gramı 50-70 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı bulurken, 1 litresi ise kalitesine ve üretim şartlarına göre 50-70 bin lira dolaylarında satışa sunuluyor.

Kaynak: haberinburada....