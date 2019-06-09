GRİZEMANN, MBAPPE VE POGBA’NIN MAÇ ÖNCESİ HASAN ALİ’NİN KRAMPONUYLA DALGA GEÇTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Türkiye'nin Fransa'yı 2-0 yendiği maçta ilginç bir detay ortaya çıktı. Maç öncesi seremonide Hasan Ali Kaldırım'ın kramponunu gören Griezmann, Pogba ve Mbappe ile gülüşmeye başladı. Bunun üzerine maça ekstra motive olan milli oyuncu, Mbappe'yi resmen saha
Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken takım olarak göz doldurdu. Tüm futbolcuların canını dişine takarak oynadığı maçta en fazla öne çıkan isimlerden birisi de Hasan Ali Kaldırım'dı. Tecrübeli sol bek, Fransızlar'ın dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'yi adeta sahadan sildi....
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