Türkiye'nin Fransa'yı 2-0 yendiği maçta ilginç bir detay ortaya çıktı. Maç öncesi seremonide Hasan Ali Kaldırım'ın kramponunu gören Griezmann, Pogba ve Mbappe ile gülüşmeye başladı. Bunun üzerine maça ekstra motive olan milli oyuncu, Mbappe'yi resmen saha