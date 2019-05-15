Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, hem yazdığı hem de rol aldığı Jet Sosyete dizisinin geleceği hakkında konuştu.

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, hem yazdığı hem de rol aldığı 'Jet Sosyete' dizisinin geleceği hakkında konuştu.

“HAFTADA BİR GÜN İZİN OLACAK“

Önceki gün City's AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takılan Gülse Birsel; Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren gibi birçok ünlü ismin yer aldığı 'Jet Sosyete' dizisinin önümüzdeki sezon televizyon platformunda olmayacağını, internet platformunda seyircinin karşısına çıkacağını söyledi. Oyuncu, “Dizimiz önümüzdeki sezon televizyon platformunda değil, İnternet platformunda olacak....



































