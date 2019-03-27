Tasarımcı Fatma Senem Erdem'in “50 bin liralık çantalarıma el koydu“ diyerek Gülşen'i, 'güveni kötüye kullanma' suçundan savcılığa yaptığı şikayet hakkında, savcılık iddiaların soyut olduğunu belirterek dosyayı kapattı.

Tasarımcı Fatma Senem Erdem'in “50 bin liralık çantalarıma el koydu“ diyerek şarkıcı Gülşen'i, 'güveni kötüye kullanma' suçundan savcılığa yaptığı şikayet hakkında, 5 gün önce kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği ortaya çıktı. Savcılık, Erdem'in iddialarının soyut olduğunu, dava açılmasını gerektirecek somut deliller bulunmadığını belirterek, soruşturma dosyasını kapattı. Takipsizlik kararının ardından Gülşen'in avukatı Altın Mimir, Fatma Sinem Erdem hakaret ve iftira suçlarından şikayetçi olduklarını belirtti....



































