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Gülşen Hakkında 50 Bin TL’lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi

GÜLŞEN HAKKINDA 50 BİN TL’LİK ÇANTA SUÇLAMASINDA SAVCILIK KARARINI VERDİ

Tasarımcı Fatma Senem Erdem'in “50 bin liralık çantalarıma el koydu“ diyerek Gülşen'i, 'güveni kötüye kullanma' suçundan savcılığa yaptığı şikayet hakkında, savcılık iddiaların soyut olduğunu belirterek dosyayı kapattı.

Tarih : 27 Mart 2019, 23:10
Puan Ver : Gülşen Hakkında 50 Bin Tl’Lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi(5/10)1

Tasarımcı Fatma Senem Erdem'in “50 bin liralık çantalarıma el koydu“ diyerek şarkıcı Gülşen'i, 'güveni kötüye kullanma' suçundan savcılığa yaptığı şikayet hakkında, 5 gün önce kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği ortaya çıktı. Savcılık, Erdem'in iddialarının soyut olduğunu, dava açılmasını gerektirecek somut deliller bulunmadığını belirterek, soruşturma dosyasını kapattı. Takipsizlik kararının ardından Gülşen'in avukatı Altın Mimir, Fatma Sinem Erdem hakaret ve iftira suçlarından şikayetçi olduklarını belirtti....

















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