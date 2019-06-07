Antalya'da konser veren şarkıcı Gülşen, ne kadar para alıyorsun sorularına, “En çok ben kazanıyorum“ diyerek esprili cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkan ünlülerin alacakları sahne ücretleri açıklanmıştı. Bayramda en çok kazanan ünlüler listesinin başını ise Hadise çekiyordu. Bayramda konser maratonuna Antalya'da devam eden Gülşen, basın mensuplarının sürekli ne kadar para aldığını sorduğunu belirterek, “En çok ben alıyorum....



































