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Gülşen’Den İddialı Çıkış: Sahnede En Çok Ben Kazanıyorum
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Gülşen’den iddialı çıkış: Sahnede en çok ben kazanıyorum

GÜLŞEN’DEN İDDİALI ÇIKIŞ: SAHNEDE EN ÇOK BEN KAZANIYORUM

Antalya'da konser veren şarkıcı Gülşen, ne kadar para alıyorsun sorularına, “En çok ben kazanıyorum“ diyerek esprili cevap verdi.

Tarih : 07 Haziran 2019, 00:10
Puan Ver : Gülşen’Den İddialı Çıkış: Sahnede En Çok Ben Kazanıyorum(8/10)4

Geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkan ünlülerin alacakları sahne ücretleri açıklanmıştı. Bayramda en çok kazanan ünlüler listesinin başını ise Hadise çekiyordu. Bayramda konser maratonuna Antalya'da devam eden Gülşen, basın mensuplarının sürekli ne kadar para aldığını sorduğunu belirterek, “En çok ben alıyorum....

















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