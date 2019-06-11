Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Okan Buruk'un imza töreninde Fenerbahçe'nin Mahmut Tekdemir ve İrfan Can için kendilerine teklifte bulunduğunu açıkladı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin iki oyuncularına talip olduğunu açıkladı. Gümüşdağ, sarı lacivertli ekibin Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için kulübün kapısını çaldıklarını belirtirken her iki oyuncuyu da satmayacaklarını açıkladı.

Kaynak: haberinburada....