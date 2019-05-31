Team Liquid İmkansızı Başardı
Espor Türkiye Şampiyonu Bau Raiders Oldu
Dehşet Anları Kamerada! Nişanlısı, Talihsiz Kadını Seyir Halindeki Arabadan Attı
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu’Nu Açıkladı
Skandal Şirket Uygulaması! Mini Etek Giyip Fotoğrafını Çeken Çalışanlara İkramiye
Cenk Tosun, Yunanistan Maçı Sonrası Hastaneye Götürüldü
İstanbul’Daki Ünlü Restoranda Garson Tuzağı! Genç Kızı Eski Patronu Yakalattı
Inter, Conte’Yi Resmen Açıkladı
Son Dakika! Malatya’Da F-4 Uçağı İniş Sırasında Arızalandı, Pilotlar Uçaktan Atlayarak Kurtuldu
Yunan Futbolcu, A Milli Takımımızın Otobüsüne Bindi!
Günde 800 Adet Nargile Lülesi Yapıp Yurt Dışına Satıyor
Son Dakika! Büyüme Verileri Açıklandı
Başkent’Te Pompalı Tüfekten Çıkan Saçmalar Anne Ve Kucağındaki Çocuğuna İsabet Etti
Trump’Tan Meksika’Ya Ek Gümrük Vergisi: Göçmen Problemi Çözülmezse Yüzde 25’E Çıkacak
Cani Koca, Tartıştığı Eşini Arabayla Ezdikten Sonra Darp Etti Ve Tabancayla Bacağından Vurdu
Son Dakika! İstanbul’Da Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 15 Yaralı
Bakan Berat Albayrak’Tan Memurlara Çifte Müjde
Hdp Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul Tahminini Açıkladı
İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 31 Mayıs Cuma İl İl İftar Vakitleri
Bodrum’Da 4,2 Şiddetinde Deprem

Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor

GÜNDE 800 ADET NARGİLE LÜLESİ YAPIP YURT DIŞINA SATIYOR

İzmirli çömlek ustası Bilal Deniz, Menemen çömleği ihracatında düşüş olunca nargile lülesi yapımına yoğunlaştı. Almanya'da açılan nargile kafelerdeki artış, ilk ihracatın bu ülkeye olmasını sağladı. Deniz, çeşitli Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya da ihracat ya

Tarih : 31 Mayıs 2019, 10:30
Puan Ver : Günde 800 Adet Nargile Lülesi Yapıp Yurt Dışına Satıyor(9/10)5

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Bilal Deniz, 90'lı yıllardan bu yana meşhur Menemen toprağını marifetli elleriyle çömleğe dönüştürüyor. Bu alanda hem iç hem de dış piyasaya ürün satan Deniz, çömlek ihracatında düşüş yaşanınca rotasını nargile lülesi yapımına çevirdi. Almanya'da çok sayıda Türk yaşadığını, son zamanlarda Almanya'da nargile kafelerin açılmaya başladığını belirten Deniz, bir ay içerisinde ülkeye 20 bin euroluk ihracat yaptığını söyledi....

















Etiketler: Günde  800  Adet  Nargile  Lülesi  Yapıp  Yurt  Dışına  Satıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER