GÜNEY ÇİN DENİZİ’NDE TEHLİKELİ YAKINLAŞMA! ABD VE RUS SAVAŞ GEMİLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ
ABD'ye ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'nde aniden rota değiştirerek Rusya'ya ait savaş gemisine 50 metre kadar yaklaşması, sıcak anların yaşanmasına neden oldu.
Kaynak: haberinburada. ....
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