8,5 kilo uyuşturucu ile havaalanında yakalanan ünlü Çek manken Tereza Hluskova'ya mahkeme uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

23 yaşındaki Çek model Tereza Hluskova için karar açıklandı. Pakistan Lahor'daki mahkeme, mankene uyuşturucu kaçakçılığından 8 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Hluskova'yla birlikte yargılanan Shoaib isimli Pakistanlı ise beraat etti....



































