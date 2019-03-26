GÜZEL MANKEN TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI! GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI
Playboy güzeli 24 yaşındaki model Joy Corrigan, verdiği cesur pozlarla New York trafiğini birbirine kattı. Ünlü modeli gören vatandaşlar gözlerini kendisinden alamadı.
Joy Corrigan'ın adını, yer aldığı Victoria's Secret çekimlerinden, sayfalarını süslediği Sports Illustrated ve Playboy dergilerinden biliyoruz. Güzel model bu kez dergi sayfalarını değil New York sokaklarını renklendirdi.
CESUR VE BÜYÜLEYİCİYDİ
Cumartesi günü New York'un işlek caddelerinden birinde gerçekleşen çekimlerde, 24 yaşındaki model tüm bakışları üzerine topladı....
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