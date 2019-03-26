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Güzel manken trafiği birbirine kattı! Gören dönüp bir daha baktı

GÜZEL MANKEN TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI! GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI

Playboy güzeli 24 yaşındaki model Joy Corrigan, verdiği cesur pozlarla New York trafiğini birbirine kattı. Ünlü modeli gören vatandaşlar gözlerini kendisinden alamadı.

Tarih : 26 Mart 2019, 02:00
Puan Ver : Güzel Manken Trafiği Birbirine Kattı! Gören Dönüp Bir Daha Baktı(5/10)1

Joy Corrigan'ın adını, yer aldığı Victoria's Secret çekimlerinden, sayfalarını süslediği Sports Illustrated ve Playboy dergilerinden biliyoruz. Güzel model bu kez dergi sayfalarını değil New York sokaklarını renklendirdi.

CESUR VE BÜYÜLEYİCİYDİ

Cumartesi günü New York'un işlek caddelerinden birinde gerçekleşen çekimlerde, 24 yaşındaki model tüm bakışları üzerine topladı....

















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