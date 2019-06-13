Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen ünlü model Deniz Akkaya, bu sefer elleriyle olay yarattı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olay Deniz Akkaya, zaman zaman takipçileri ile iletişim de kuruyor.

“TAKILMAYIN O KONUYA“

Ünlü model, paylaştığı fotoğraflarda eline dikkat eden ve bu yönde yorum yapan takipçilerine “Fotoğraflari yüzde 8000 büyütüp hata arayıp en sonunda ellerime takılanlara. ....



































