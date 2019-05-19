GÜZEL OYUNCU ASLI ENVER, REKLAM FİLMİ İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, bu sene ekran yüzü olduğu giyim markasının 2019 İlkbahar-Yaz elbise mevsimi koleksiyonu için kamera karşına geçti. Oyuncu güzel enerjisiyle de sette neşe saçtı.
Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, bu sene ekran yüzü olduğu DeFacto'nun 2019 İlkbahar-Yaz elbise mevsimi koleksiyonu için kamera karşına geçti. Daha önce de aynı marka için yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile kamera karşısına geçen oyuncu şimdi yaz mevsimine yakışan elbiselerle objektiflere poz verdi.
SETTE ENERJİ SAÇTI
Yaz mevsiminin vazgeçilmez parçalarından elbiseler için kamera karşısına geçen Enver, yeni koleksiyonu çok sevdiği belirtildi....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Almanya’Da Polis Köpeğinin Saldırdığı Kadın, Devletten 25 Bin Euro Tazminat Kazandı
- Chp’Li Vekillerden Eyt’Lilere 23 Haziran Çağrısı: Oylarınızı Heba Etmeyin
- Özbek Uyruklu Şahıs, Bebek Bakıcısı Olarak Girdiği Evleri Soydu
- 4 Günde 3 Bin Suriyeli, Bayram İçin Ülkesine Gitti
- Arkadaşından Ödünç Aldığı 4 Milyon Tl Değerindeki Ferrari’Yle Kaza Yaptı! Olay Anbean Kameralara Yansıdı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Arsenal’İn Ermeni Futbolcusu Mkhitaryan, Bakü’Deki Finale Götürülmüyor
- Fatih Terim, Ümit Davala Ve Orhan Ak Pfdk’Ya Sevk Edildi
- Atalanta, Sinan Gümüş’Ü Gündemine Aldı
- Fenerbahçe’Nin Eski Yöneticisi Selim Kosif’Ten Fatih Terim’E: Sahte Mahalle Kabadayısı
- Tff 2. Ligde Play-Off’Un Adı Belli Oldu: Sakaryaspor-Karagümrük
DÜNYA HABERLERİ
- Acun Ilıcalı’Nın Yunan Sunucusunda Tepki Çeken ’Atatürk’ Paylaşımı
- Tacikistan’Da, Deaş’Lıların Bulunduğu Cezaevinde Kanlı İsyan: En Az 32 Kişi Öldü
- Bitcoin Google Aramalarında Son 13 Ayın Zirvesinde
- Önüne Bakmayan Kadın, Elindeki Tabaklarla Beraber Havuza Düştü
- Yağlı Boya Ressamından Miyop İnsanların Gözünden Dünya Sergisi
Bu Haberle İlgili Yorumlar