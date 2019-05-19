Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, bu sene ekran yüzü olduğu giyim markasının 2019 İlkbahar-Yaz elbise mevsimi koleksiyonu için kamera karşına geçti. Oyuncu güzel enerjisiyle de sette neşe saçtı.

Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, bu sene ekran yüzü olduğu DeFacto'nun 2019 İlkbahar-Yaz elbise mevsimi koleksiyonu için kamera karşına geçti. Daha önce de aynı marka için yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile kamera karşısına geçen oyuncu şimdi yaz mevsimine yakışan elbiselerle objektiflere poz verdi.

SETTE ENERJİ SAÇTI

Yaz mevsiminin vazgeçilmez parçalarından elbiseler için kamera karşısına geçen Enver, yeni koleksiyonu çok sevdiği belirtildi....



































