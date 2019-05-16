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Güzel Oyuncu Bensu Soral, Mavi Taytlı Fotoğrafıyla Takipçilerini Büyüledi!

GÜZEL OYUNCU BENSU SORAL, MAVİ TAYTLI FOTOĞRAFIYLA TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ!

Ekranlardan bir süredir uzak kalan güzel oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından paylaştığı mavi taytlı fotoğrafıyla takipçileri heyecanlandırdı.

Tarih : 16 Mayıs 2019, 00:00
Puan Ver : Güzel Oyuncu Bensu Soral, Mavi Taytlı Fotoğrafıyla Takipçilerini Büyüledi!(7/10)3

Final yapan İçerde dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Bensu Soral, taytlı fotoğrafıyla mest etti.

“EKRANLARDA GÖRMEK İSTİYORUZ“

Spor yapmadan önce aynanın karşısına geçerek mavi taytıyla poz veren Bensu Soral, göz kamaştırdı. Soral fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda Soral'ın fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı....

















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