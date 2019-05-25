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Güzel Şarkıcı Rita Ora’Nın 24 Milyon Tl Değerindeki Mücevherleri Uçakta Unutuldu!
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Güzel Şarkıcı Rita Ora’nın 24 Milyon TL Değerindeki Mücevherleri Uçakta Unutuldu!

GÜZEL ŞARKICI RİTA ORA’NIN 24 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ MÜCEVHERLERİ UÇAKTA UNUTULDU!

Ünlü şarkıcı Rita Ora'nın değeri yaklaşık olarak 24 milyon TL olan mücevherlerinin bulunduğu çanta, kuryesi tarafından uçakta unutuldu.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 02:00
Puan Ver : Güzel Şarkıcı Rita Ora’Nın 24 Milyon Tl Değerindeki Mücevherleri Uçakta Unutuldu!(9/10)5

Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, kendisine ait olan 24 milyon TL'lik mücevherlerinin bulunduğu çanta kuryesi tarafında uçakta unutulunca büyük şok yaşadı.

MÜCEVHER DOLU ÇANTAYI UÇAKTA UNUTTU

Rita Ora'nın Cannes Film Festivalinde giymesi için özel bir kurye ile kendisine Londra'dan 24 milyon TL değerinde olan mücevherler gönderildi. Rita Ora'nın kuryesi mücevherlerin içerinde bulunduğu çantayı uçakta unutunca olanlar oldu....

















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