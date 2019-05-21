Sunucu Didem Arslan Yılmaz, Habertürk TV adına CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a çağrı yaptı. Yılmaz, “Gelin tarafsız platformda karşılıklı olarak birlikte özgürce tartışalım“ dedi.

Kaynak: haberinburada....