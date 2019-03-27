HACI SABANCI, SPOR YAPTIĞI ANLARLA TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI
Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Hacı Sabancı, boynuna taktığı kalın zincirlerle spor yaptığı anlarla takipçilerini şaşırttı.
Ünlü manken Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra zayıflayan ve kendini spora adayan Hacı Sabancı, fit haliyle şaşırtmaya devam ediyor.
ZİNCİRLE SPOR YAPTI
Yeni sevgilisi Nazlı Kayı ile tam bir spor tutkunu haline gelen Sabancı, yaptığı spor aktivitelerini paylaşmayı da ihmal etmiyor. Sürekli spor yapan Sabancı, bu sefer boynuna takılan kalın zincirlerle antrenman yaptı....
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