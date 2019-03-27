Ünlü manken Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra zayıflayan ve kendini spora adayan Hacı Sabancı, fit haliyle şaşırtmaya devam ediyor.

ZİNCİRLE SPOR YAPTI

Yeni sevgilisi Nazlı Kayı ile tam bir spor tutkunu haline gelen Sabancı, yaptığı spor aktivitelerini paylaşmayı da ihmal etmiyor. Sürekli spor yapan Sabancı, bu sefer boynuna takılan kalın zincirlerle antrenman yaptı....



































