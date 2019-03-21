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Hadise müjdeyi verdi: Hiçbir yerde olmayan videolarım olacak!

HADİSE MÜJDEYİ VERDİ: HİÇBİR YERDE OLMAYAN VİDEOLARIM OLACAK!

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından ekranlara ara veren Hadise, YouTube kanalı açacağının müjdesini vererek, “Daha önce hiç bir yerde görmediğiniz videolarım çok yakında sizlerle.“ dedi.

Tarih : 21 Mart 2019, 01:00
Puan Ver : Hadise Müjdeyi Verdi: Hiçbir Yerde Olmayan Videolarım Olacak!(9/10)5

Jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından bir süredir yeni projelere ara veren şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından YouTube'a yeni içerikler üreteceğinin müjdesini verdi.

“HİÇBİR YERDE GÖRÜLMEYEN VİDEOLAR OLACAK“

Bir süredir sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlara imza atan ve dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Hadise, hayranlarına YouTube projesi ile geri döneceğinin müjdesini verdi. YouTube kanalı bulunan fakat aktif olarak kullanmayan Hadise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Özel içerikler ve daha önce hiç bir yerde görmediğiniz videolarım çok yakında YouTube kanalımda!“ ifadelerini kullandı....

















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