Netflix'in ilk iki sezonu dünya çapında başarı gösteren, başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız'ın yeni çekimleri başladı. İki sezonun arka arkaya çekileceği dizinin 3. sezon kadrosunda ilk iki sezonda rol alan isi

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Hakan:Muhafız'ın yeni sezonunda kadroya Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Bige Önal, İlayda Alişan, Emre Mutlu, Halit Özgür Sarı, Hasan Üner katılacak.

HAKAN MUHAFIZ 3. SEZONDA NELER OLACAK?

Dizinin yeni sezonlarında Hakan, Muhafız kanı taşıyan abisi tarafından cehennem yerine dönen İstanbul'u kurtarmak için kıyasıya bir savaşa giriyor....



































