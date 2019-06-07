Brezilya'da oynanan amatör kupa maçında bir taraftar sahaya girerek yardımcı hakemle kısa bir süre tartıştıktan sonra hakemi itti. Yardımcı hakem ise kendisini iten taraftara yumruk atarak bayılttı.

Olay, Brezilya'nın İtumbiara bölgesinde oynanan amatör kupa maçında meydana geldi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, sahaya giren bir taraftarın yardımcı hakemi ittiği yardımcı hakemin de sahaya giren taraftara yumruk atıp bayılttığı görüldü. Hakemin yumruk atmasının ardından, saha çevresinde bulunan tel örgüden başka bir taraftar da atladı ve yardımcı hakeme saldırdı....



































