HAKİM İLE AVUKAT ARASINDAKİ ETEK BOYU TARTIŞMASINA TEPKİ YAĞDI
İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde bugün görülen bir duruşmada, hâkim, avukatlık mevzuatına ve giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle davacı vekilinin etek boyunun ölçülüp, fotoğrafını çekilmesini istedi. Duruşma tutanağına yansıyan diyaloglarda, hâkimin davacı ve davalı vekillerine etek boyunun avukatlık hukukuna ve örfüne uygun olup olmadığını sordu....
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