HAKİMİN, AVUKATIN ETEK BOYUNA KARIŞMASINA ADALET BAKANI’NDAN İLK YORUM
İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesinde, hakimle avukat arasında yaşanan “etek boyu“ tartışmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Talihsiz olayla ilgili HSK soruşturma başlattı. Sürecin takipçisiyim“ dedi.
İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesinde görülen bir duruşmada hakim, söz alan avukata “Eteğin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda. Bu haliniz avukatlık mevzuatına aykırı“ dedi....
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