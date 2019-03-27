HAL İŞÇİSİ, HORTUMDA AĞIRLIK OLSUN DİYE TUTTUĞU ŞEMSİYE İLE BİRLİKTE UÇTU
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan hortum sırasında, sebze halinde çalışan vatandaş iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havaya uçtu. Talihsiz hal işçisinin havaya yükseldiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Osmaniye'de oluşan hortum sırasında, sebze halinde çalışan Mehmet Ali Çanak, iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havalandı. Hortumun etkisini kaybetmesiyle düşen Çanak yaralandı. Akılalmaz olay, güvenlik kamerasına yansıdı....
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