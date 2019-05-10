NİĞDE'de inşaat halindeki 15 katlı binanın en üst katında dış cephe iskelesinin üzerine çıkıp, intihara kalkışan Musa D. (40), olay yerine getirilen 10 yaşındaki oğlu Halil Efe'nin, “Baba seni çok seviyorum aşağı in“ sözleri üzerine eyleminden vazgeçti.