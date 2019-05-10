HALİL EFE’NİN ’SENİ ÇOK SEVİYORUM’ SÖZLERİ BABASINI İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ
NİĞDE'de inşaat halindeki 15 katlı binanın en üst katında dış cephe iskelesinin üzerine çıkıp, intihara kalkışan Musa D. (40), olay yerine getirilen 10 yaşındaki oğlu Halil Efe'nin, “Baba seni çok seviyorum aşağı in“ sözleri üzerine eyleminden vazgeçti.
NİĞDE'de inşaat halindeki 15 katlı binanın en üst katında dış cephe iskelesinin üzerine çıkıp, intihara kalkışan Musa D. (40), olay yerine getirilen 10 yaşındaki oğlu Halil Efe'nin, “Baba seni çok seviyorum aşağı in“ sözleri üzerine eyleminden vazgeçti.
Kaynak: haberinburada....
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