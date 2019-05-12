Atiker Konyaspor ile Trabzonspor'un 2-2 berabere kaldığı maçın hakemi Halis Özkahya damga vurdu. Özkahya, stat görevlisinin “Yapabileceğin her şeyi yaptın. Artık hakemliği zirvede bırakabilirsin.“ sözlerine “Senin ağzını burnunu kırarım“ diyerek yanıt ver