Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi yerine bolca avlanan sardalye, balıkçı tezgahlarında ve sofralarda, fiyatı nedeniyle baş köşeye oturdu. Edirne Balıkpazarı Caddesi'ndeki tezgahlarda, kilosu 15 TL'ye satılan sardalyenin ardından uskumru da kilosu 20 TL'lik fiyatıyla vatandaşın en çok tercih ettiği balıklar arasında yerini aldı.

Kaynak: haberinburada....