HAMSİYİ TAHTINDAN EDEN BALIK! KİLOSU 15 LİRADAN KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR
Hava sıcaklıklarının artmasıyla denizden çıkmayan hamsi, Edirne'de balık tezgahlarında tahtını kilosu 15 TL'den satılan sardalyeye bıraktı. Edirneli balıkçı Feridun Bistren, hamsi sezonunun kapandığını esprili bir dille anlatarak, “Hamsi hakkın rahmetine
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi yerine bolca avlanan sardalye, balıkçı tezgahlarında ve sofralarda, fiyatı nedeniyle baş köşeye oturdu. Edirne Balıkpazarı Caddesi'ndeki tezgahlarda, kilosu 15 TL'ye satılan sardalyenin ardından uskumru da kilosu 20 TL'lik fiyatıyla vatandaşın en çok tercih ettiği balıklar arasında yerini aldı.
Kaynak: haberinburada....
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