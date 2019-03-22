Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Avrupa Şampiyonası elemelerinde bugün ilk maçına çıkacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek teknik direktör Şenol Güneş ile tekrar yükselişe geçeceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi. Yerlikaya, ilk olarak Çaycuma ilçesini ziyaret etti. Yerlikaya'yı AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen karşıladı....



































