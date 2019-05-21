TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinin baş rolü Hande Erçel, gün batımında poz verdiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Hande Erçel'in bir takipçisi paylaşıma, “Manzarada sizin kadar olağanüstü.“ yorumunu yaptı.