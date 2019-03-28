Türkiye, Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi yurdun doğusunda 07.00-16.00, batıda ise 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

31 Mart yerel seçimlerine 3 gün kalırken, vatandaşlar e-Devlet üzerinden nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenebiliyor. Bir diğer merak edilen konu ise oy verme işleminin saat kaçta başlayıp kaçta biteceği. Pazar günü oy verme işlemi yurdun doğu kısmında 07....



































