Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. şampiyonluğunu ilan ettiği maçta yaşanan gerginliğin ardından Fatih Terim tribüne gönderildi. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş olayla ilgili, ilk defa ben yoktum. Tribündeydim biliyorsunuz. Olayl